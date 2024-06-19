Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник албанської збірної поділився своїми думками після гри з Хорватією.

Головний тренер збірної Албанії Сілвіньйо прокоментував нічийний результат у матчі групової стадії Євро-2024 проти Хорватії (2:2).

"Насамперед, потрібно поважати іншу команду, тому що Хорватія останні кілька років показує дуже хороші результати. Вони мають неймовірних гравців.

Всю гру складно аналізувати. Перший тайм ми провели дуже добре, але у другому мали труднощі протягом більше 15-20 хвилин. Але наприкінці гри ми заслужили на нічию.

Треба переглянути матч, але гра дуже змінилася у другому таймі. Я вважаю, що ми зробили гарні заміни. Наприклад, в останні десять хвилин нам довелося вибирати між Броєю та Даку, і ми вибрали Даку, тому що він сильніший і багато бореться, а Брої потрібен простір.

Дуже складно аналізувати весь матч, але на останніх хвилинах ми мали змогу виграти гру, і якби хвилин було більше, ми могли б зробити більше", — наводить слова Сілвіньйо прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хорватія – Албанія.