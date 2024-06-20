Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Група технічних спостерігачів УЄФА відзначила виступ центрбека команди Мурата Якіна.

Центрального захисника збірної Швейцарії Мануеля Аканджі визнали найкращим гравцем матчу проти збірної Шотландії в 2 турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині, передає офіційний сайт УЄФА.

Команди обмінялися голами в першому таймі поєдинку, в підсумку поділивши очки (1:1).

Аканджі відіграв зустріч від стартового до фінального свистка, здійснивши 1 підкат і 6 разів повернувши м'яч своїй команді. Максимально розвинута 28-річним швейцарцем швидкість склала 33.9 км/год, тоді як покрита на полі дистанція — 9.4 км.

В останньому турі групового етапу колективу Мурата Якіна протистоятиме збірна Німеччини, яка вже гарантувала собі місце в плей-оф Євро-2024, здолавши Угорщину. Матч проти німців відбудеться у неділю, 23 червня.