Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець Атлетіко розповів про самопочуття футболіста Реала.

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн відповів на запитання журналістів про самопочуття Кіліана Мбаппе після травми.

Нагадаємо, Мбаппе зламав ніс у матчі групового етапу з Австрією (1:0).

"Кіліан почувається дуже добре, його ніс трохи здувся. Будемо спостерігати за ситуацією до останнього моменту, залежно від його відчуттів. У мене все добре. Ми готові, все в порядку", — цитує Грізманна RMC Sport.

21 червня французи проведуть матч із командою Нідерландів.