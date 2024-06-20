Гравець Атлетіко розповів про самопочуття футболіста Реала.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
20 червня 2024, 19:29
Нападник збірної Франції Антуан Грізманн відповів на запитання журналістів про самопочуття Кіліана Мбаппе після травми.
Нагадаємо, Мбаппе зламав ніс у матчі групового етапу з Австрією (1:0).
"Кіліан почувається дуже добре, його ніс трохи здувся. Будемо спостерігати за ситуацією до останнього моменту, залежно від його відчуттів. У мене все добре. Ми готові, все в порядку", — цитує Грізманна RMC Sport.
21 червня французи проведуть матч із командою Нідерландів.