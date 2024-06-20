Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

28-річний данець провів весь матч на полі та віддав 92% точних передач.

Півзахисника збірної Данії П'єр-Еміля Гейб'єрга було визнано найкращим гравцем матчу другого туру групового етапу Євро-2024 проти Англії. Матч закінчився із рахунком 1:1

У цьому поєдинку 28-річний данець подолав дистанцію в 10,5 км, а швидкість його кращого ривка склала 30,5 км/год. На його рахунку 92% точних передач.

Для П'єр-Еміля це був 80 матч за збірну, в яких він забив десять голів та віддав десять асистів.

Після двох турів Англія набрала чотири очки і посідає перше місце в групі С, а Данія має два бали та третій рядок позаду Словенії, у якої стільки ж пунктів. Квартет замикає Сербія з одним очком.