Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 22 червня і розпочнеться о 22:00.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Бельгії та Румунії – представниками квартету Е.

1 Румунія 1 1 0 0 3 0 3 3 2 Словаччина 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Україна 2 1 0 1 2 4 -2 3 4 Бельгія 1 0 0 1 0 1 -1 0

Бельгія — Румунія

Субота, 22 червня, 22:00. Рейн Енергі Штадіон (Кельн). Арбітр зустрічі — Марчиньяк

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У другому турі групи Е зустрінуться фаворит квартету та команда, яка аж ніяк не розглядалась як претендент на вихід в плей-оф. Втім, сурова реальність стала холодним душем в першому турі як для Бельгії, так і для Румунії. Але якщо для бельгійців цей холодний душ був зі знаком мінус, то для румунів — навпаки — з двома плюсами, якщо не з трьома, адже команда Йорнендеску саме стільки відвантажила у ворота збірної України.

Ми всі прекрасно знаємо, як зіграла Румунія з Україною, тож черговий раз підкреслювати сильні та слабкі сторони румунів в черговий раз недоречно. Більш цікаво інше — як команда відреагує на сенсаційну перемогу над Україною? Чи не перехвалять її на батьківщині? Адже деякі румунські експерти вже бачать свою команду хіба тільки не у фіналі. Проте прогнози прогнозами, а навіть нічия з Бельгією майже виведе румунів до плей-оф, що вже буде чи не найгучнішою сенсацією поточного Євро.

Проте здобути бодай одне очко з розлюченою Бельгією буде надскладним завданням. Матч зі Словаччиною (0:1) нагадав гру Аргентини та Саудівської Аварії в першому турі чемпіонату світу-2022, коли зіркові аргентинці на чолі з Мессі поступились явному аутсайдеру. А вже менш як за місяць "альбіселесте" здіймали над головою Кубок світу.

Власне, якщо проводити паралелі з Аргентиною, то напрошується очевидний факт: Бельгії банально не вистачило фарту в матчі зі словаками. Сподіваємось, словаки весь фарт залишили в матчі з Бельгією.

Орієнтовні склади

Бельгія: Кастелс — Кастань, Фас, Вітсель, Купер — Мангала, Онана — Доку, Де Брюйне, Троссар — Лукаку

Румунія: Ніце — Рус, Дрегушін, Банку, Бурке — Марін — Ман, Марін, Станчу, Коман — Драгуш.

Очні зустрічі

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