Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український захисник поділився своїми думками перед грою зі Словаччиною.

Захисник збірної України Юхим Конопля прокоментував майбутній матч Євро-2024 проти Словаччини.

"Загалом знаю, що Словаччина в три рази більш організована, ніж були румуни. Вони показали за рахунок своєї організованості, за рахунок своєї командної сили насамперед, а не зіркових якихось гравців, що вони можуть здобувати позитивний результат проти дуже сильних опонентів. Тому ця гра ще важливіша, ніж проти румунів, бо в ній, напевно, буде вирішуватися наша подальша доля.

Трохи слідкували за футболом, вони ж грали після нас. Було дійсно видно, що навіть бельгійцям дуже важко було створювати моменти проти них. І те, як вони віддавалися на полі – це те, чому нам потрібно у них навчитися. І навчитися за дуже короткий проміжок часу", — сказав Конопля в ефірі YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 21 червня, о 16:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.