Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португальці налаштовуються на важку гру.

Вінгер збірної Португалії Діогу Жота прокоментував майбутній матч зі збірною Туреччини в рамках 2-го туру Євро-2024. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Чекаємо зовсім іншої гри порівняно із першим матчем. Турки сильніші за чехів і розраховуватимуть на інший результат. Можемо отримати перевагу, якщо нав'яжемо свою гру, як у матчі з Чехією, адже Туреччина не звикла захищатися низьким блоком. Якщо все піде за планом, ми можемо взяти три очки і достроково вийти в плей-оф.

Нам було важко з Чехією, тому, що вони повністю закрилися у своєму карному майданчику. Думаю з Туреччиною буде більш відкритий та яскравий футбол. Вони, як і ми, люблять атакувати", — сказав португальський футболіст.

Матч між збірними Португалії та Туреччини відбудеться 22-го червня, о 19:00 за київським часом.