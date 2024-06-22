Франція та Нідерланди не змогли вразити ворота один одного.
Нідерланди – Франція, Getty Images
22 червня 2024, 07:46
Учора, 21 червня, відбувся матч другого туру групового етапу Євро-2024 між збірними Нідерландів та Франції.
Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Як повідомляє прес-служба УЄФА, перервалась серія із 50 матчів чемпіонатів Європи поспіль із забитими м'ячами.
Востаннє у матчі турніру не було голів на Євро-2020, коли внічию зіграли збірні Англії та Шотландії.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Франція.