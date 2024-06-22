Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за п'ятницю, 21 червня.

Завершився черговий ігровий день Євро-2024, яке проходить у Німеччині. На щастя для українських вболівальників, п'ятниця 21 червня принесла до нашої скарбниці три набраних очки.

Традиційно та коротко підбиваємо підсумки восьмого ігрового дня чемпіонату Європи — в нашому матеріалі.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОГЛЯДИ МАТЧІВ

ГРУПА E. СЛОВАЧЧИНА 1:2 УКРАЇНА

Голи: Шранц, 18 — Шапаренко, 54, Яремчук, 80

Стартові склади:

Найкращий гравець: МИКОЛА ШАПАРЕНКО (Україна)

ГРУПА D. ПОЛЬЩА 1:3 АВСТРІЯ

Голи: Пьонтек, 30 — Траунер, 9, Баумгартнер, 66, Арнаутович, 78 (пен.)

Стартові склади:

Найкращий гравець: КРІСТОФ БАУМГАРТНЕР (Австрія)

ГРУПА D. НІДЕРЛАНДИ 0:0 ФРАНЦІЯ

Cтартові склади:

Найкращий гравець: НГОЛО КАНТЕ (Франція)

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПАХ

КОМАНДА ДНЯ: ЗБІРНА УКРАЇНИ

Багато хто чомусь забує, що футбол – це командний вид спорту. Якщо хтось досі цього не засвоїв, то поверніться до матчу з Румунією.

Що таке справжня збірна України? Це коли немає різниці, хто конкретно зробив помилку, хто конкретно забив гол, хто віддав асист, хто пропустив гол, хто зробив сейв або хто за який клуб грає. Це не про персоналії та егоїзм.

Проти Румунія грала збірна висококласних індивідуалістів. Проти Словаччини була висококласна команда, яка навіть незважаючи на важкий початок, була готова повернутися в гру і переломити її хід на свою користь.

Вболівальник завжди хоче, щоб його команда перемагала. Футболіст хоче цього ще більше, ніж вболівальник.

Але футбол — це не про індивідуалізм. У футболі перемагає тільки той, в якого є як команда, так і підтримка.

ДЖОКЕР ДНЯ: РОМАН ЯРЕМЧУК (УКРАЇНА)

Переможний гол нашого Романа Яремчука на 80 хвилині після передачі Миколи Шапаренка став справжньою прикрасою ігрового дня.

Футбольні експерти у закордонних студіях не могли налюбуватися на обробку м'яча та неймовірний перший дотик українським форвардом, що дозволило нашій збірній набрати свої перші три очки на цьому Євро-2024.

"Другий гол — просто прекрасний перший дотик нападника. Не знав навіть, чи м'яч пролітає повз ліву або праву ногу — настільки класний був дотик від Яремчука", - заявив словацький голкіпер Мартін Дубравка, який виступає на клубному рівні за Ньюкасл.

Вже не вперше Роман Яремчук виходить на заміну та стає "джокером" для команди Сергія Реброва. Гол — неймовірний та дуже важливий. Святкування цього гола — для неймовірних та дуже важливих людей.

ВБОЛІВАЛЬНИКИ ДНЯ: ФАНАТИ ЗБІРНОЇ АВСТРІЇ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ НАД ПОЛЬЩЕЮ

Просто подивіться на те, як австрійські вболівальники відреагували на важливу перемогу своєї збірної над Польщею, яка у підсумку стала результатом того, що польська команда стала першою, хто офіційно завершить виступи на Євро-2024 на груповому етапі.

Чому не ми? Це, звісно, не всіх стосується, але...

"Буду радий, якщо замість Судакова після ЧЄ куплять Шапаренка", — написав один із наших читачів.

Що ж, румуни з найдешевшим складом на турнірі були дуже раді, що в них ЗАМІСТЬ прогнозованої поразки з Україною була перемога, бо в них немає "ЗАМІСТЬ". Є тільки "РАЗОМ".

РОЗЧАРУВАННЯ ДНЯ: ЦЕНТРАЛЬНИЙ МАТЧ НІДЕРЛАНДИ — ФРАНЦІЯ

Насправді матч з "гучною вивіскою" далеко не завжди виправдовує наші завищені очікування як щодо гри, як щодо результативності.

Ось так Франція та Нідерланди у очному протистоянні зіграли в нульову нічию, яка стала першою на цьому багатому на голи чемпіонаті Європи.

Звичайно, формально Хаві Сімонс вразив ворота французів, проте офсайд Дензела Думфріса не дозволив перемістити цей гол у легітимний стан. 0:0, які залишили збірну Польщі без шансів піднятися вище четвертого місця.

ЦІКАВІ ФАКТИ

▪️ Польща — перша збірна, яка офіційно вилетіла з Євро-2024. Знову четверте місце у виконанні поляків. Червоні та білі кольори... Вихованець звідти — на воротах... Поточний гравець звідти — у захисті... Але все це жарти. Не жарти — це "група смерті", в яку полякам не пощастило потрапити.

▪️ Нголо Канте — перший гравець в історії, який був визнаний найкращим гравцем матчу в двох підряд матчах Євро-2024. Допоки хто нескромно дивувався, чому його визвали до збірною Франції, скромний Нголо забирає нагороди за підсумками матчів проти Польщі та Нідерландів.

Теплова карта Канте проти Нідерландів:

▪️ Роман Яремчук — найкращий бомбардир збірної України на чемпіонатах Європи. Також Роман обійшов Сергія Реброва у списку найкращих бомбардирів в історії збірної у цілому.

Найкращі бомбардири в історії збірної України:

1. Андрій Шевченко — 48 голів;

2. Андрій Ярмоленко — 46;

3. Євген Коноплянка — 21;

4. Роман Яремчук — 16;

5. Сергій Ребров — 15.

▪️ Олександр Зінченко — другий гравець збірної України, який досягнув позначки в 10+ матчів на чемпіонатах Європи.

▪️ Ральф Рангнік — не "фізрук" (це якщо хтось дійсно робив висновки щодо нього через період в Манчестер Юнайтед).

ФОТО ДНЯ

ФОТО: Силуети вболівальників на Дюссельдорф Арені під час матчу Словаччини та України

Photo by Matt McNulty, Getty Images

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РОЗКЛАД ТРАНСЛЯЦІЙ ТА НАСТУПНИХ МАТЧІВ

У матеріалі використані фото Getty Images та УЄФА (UEFA)