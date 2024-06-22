Голкіпер збірної України прокоментував свою відсутність на полі у грі проти Словаччини.
Андрій Лунін, Getty Images
22 червня 2024, 10:36
Напередодні збірна України в рамах другого туру чемпіонату Європи-2024 обіграла Словаччину.
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Після завершення гри воротар "синьо-жовтих" Андрій Лунін, який утратив місце в стартовому складі після невдачі проти Румунії (0:3), прокоментував рішення тренерського штабу.
"Я прекрасно розумію, що це повністю моя вина. У нас є команда, робочий колектив, а не індивідууми, тому важливий тільки результат команди.
Я так само працюю на тренуваннях, як і раніше, готовий грати, як завжди. Якщо прийде моя черга повернутись до стартового складу, я буду готовий.
Хоча я не отримав жодних пояснень від Сергія Реброва, у цьому не було потреби. Це повністю моя провина.
Під час матчу проти Словаччини я трохи нервував і хвилювався, тому що його команді потрібно було перемагати", — заявив український виконавець.
Наступний матч Україна проведе проти Бельгії 26 червня.