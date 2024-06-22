Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер збірної України прокоментував свою відсутність на полі у грі проти Словаччини.

Напередодні збірна України в рамах другого туру чемпіонату Європи-2024 обіграла Словаччину.

Словаччина — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри воротар "синьо-жовтих" Андрій Лунін, який утратив місце в стартовому складі після невдачі проти Румунії (0:3), прокоментував рішення тренерського штабу.

"Я прекрасно розумію, що це повністю моя вина. У нас є команда, робочий колектив, а не індивідууми, тому важливий тільки результат команди.

Я так само працюю на тренуваннях, як і раніше, готовий грати, як завжди. Якщо прийде моя черга повернутись до стартового складу, я буду готовий.

Хоча я не отримав жодних пояснень від Сергія Реброва, у цьому не було потреби. Це повністю моя провина.

Під час матчу проти Словаччини я трохи нервував і хвилювався, тому що його команді потрібно було перемагати", — заявив український виконавець.

Наступний матч Україна проведе проти Бельгії 26 червня.