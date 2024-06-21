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Словаччина — Україна 1:2
Голи: Шранц, 18 — Шапаренко, 54, Яремчук, 80

Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкрініар, Ганцко (Оберт, 67) — Куцка, Лоботка, Дуда (Стрелец, 60) — Шранц (Сауер, 86), Боженік (Бенеш, 60), Гараслін (Суслов, 67).

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Шапаренко (Таловєров, 90+2), Судаков, Бражко (Маліновський, 85) — Ярмоленко (Зубков, 67), Довбик (Яремчук, 67), Мудрик (Сидорчук, 85).

Попередження: Яремчук