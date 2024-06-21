Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
21 червня 2024, 17:54
Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною
Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки першого матчу збірної України на чемпіонаті Європи-2024, у якому команда Сергія Реброва відігралась у вирішальний момент групового етапу.
Словаччина — Україна, Getty Images
21 червня 2024, 17:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Словаччина — Україна 1:2
Голи: Шранц, 18 — Шапаренко, 54, Яремчук, 80
Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкрініар, Ганцко (Оберт, 67) — Куцка, Лоботка, Дуда (Стрелец, 60) — Шранц (Сауер, 86), Боженік (Бенеш, 60), Гараслін (Суслов, 67).
Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Шапаренко (Таловєров, 90+2), Судаков, Бражко (Маліновський, 85) — Ярмоленко (Зубков, 67), Довбик (Яремчук, 67), Мудрик (Сидорчук, 85).
Попередження: Яремчук