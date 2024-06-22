Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Польський форвард поділився своїми думками після вильоту з Євро-2024.

Нападник збірної Польщі Роберт Левандовські прокоментував поразку в матчі Євро-2024 проти Австрії (1:3), через що поляки втратили шанси на вихід у плей-оф.

"Ми не набрали жодного очка, і для нас це, звичайно, прикро. Розуміємо, що все мало скластися не так. Тут було багато факторів.

Ми погано розпочали матч, перші 20 хвилин були невдалими, але наступні 20 ми зіграли набагато краще. Ми створювали моменти, перебували у штрафному майданчику суперника. А у другому таймі знову були добрі 20-25 хвилин.

Пропущений гол вивів нас із рівноваги. Після цього нам важко було зберігати рівновагу. Нам довелося піти на більший ризик, відкритись, і це також коштувало нам ще двох-трьох шансів, які створили австрійці", — цитує Левандовські Sport.pl.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Польща – Австрія.