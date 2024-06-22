Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Туреччини прокоментував стан підопічного перед важливою грою.

Збірна Туреччини в другому турі чемпіонату Європи-2024 зіграє проти Португалії в рамках групи F.

Туреччина — Португалія. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "місячних зірок" Вінченцо Монтелла розповів про брак фізичних кондицій у свого ключового виконавця, півзахисника Арди Гюлера, перед протистоянням.

"Він дуже втомився, тому ми вирішимо, чи випустимо його завтра на поле з перших хвилин лише в останній момент. Я сподіваюсь, що він гратиме. На жаль, фізично він не на 100%.

Роналду? Це неймовірний гравець. Він може забити 50 голів за сезон. Це буде важка гра, тому що у суперників є такий гравець, як Кріштіану.

Ми ж зосередимось на нашій власній ідентичності, нашій власній грі. Ми повинні продемонструвати терпіння", — заявив італійський фахівець.

Матч Туреччина — Португалія відбудеться 22 червня, о 19:00.