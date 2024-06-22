Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португальці очікують важку дуель з турками.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес висловився про майбутній матч 2-го туру Євро-2024 з національною командою Туреччини. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"На груповому етапі не буває легких матчів. Ми повинні включитися з перших хвилин. Туреччина — добре збалансована команда. У неї італійський тренер із великим досвідом.

Цей матч дуже важливий для нашого зростання, конкуренції в команді та шансів на вихід із групи. Ми віддамо всі сили в перших трьох матчах і подивимося, що з цього вийде.

У збірній Туреччини добре поєднання молодих талантів та досвіду. Арда Гюлер та Кенан Їлдиз — молоді гравці, але вони вже зараз відіграють важливу роль у команді, і можуть розраховувати на підтримку та поради таких гравців, як Чалханоглу. Турки здорово грають із м'ячем, і їхній тренер поставив команді дуже сильну гру в обороні.

Туреччина — не Чехія. Вона грає по-іншому. Не думаю, що чехи спочатку планували оборонятися низьким блоком. Скориш за все, їм довелося це робити. Ми створили супернику багато проблем, тому що контролювали гру. Чехи забили нам єдиним ударом у площину, але ми добре відреагували на пропущений м'яч", — сказав Мартінес.