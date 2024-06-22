Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Турки концентрують всю свою увагу на протистоянні з португальцями.

Напередодні матчу 2-го туру Євро-2024 між збірними Туреччини та Португалії, головний тренер "Місячних Зірок" Вінченцо Монтелла відвідав передматчеву прес-конференцію. Цитує італійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Португальці дуже швидкі, тому ми не можемо давати їм занадто багато простору. Ми знаємо, що вони можуть робити з м'ячем, навіть їхні захисники. Треба грати компактно, не можна залишати вільні зони. Мене дуже порадували слова Мартінеса, який сказав, що в нас атакувальна команда.

Перемога над Грузією? Занадто бурхливо святкувати — шкідливо. Це може призвести до втрати концентрації. Нехай святкують вболівальники, а гравці мають залишатися зібраними. Зайві емоції — ні до чого.

Ми повинні поліпшити гру в захисті, а захист починається з нападників. У Португалії сильні форварди. Ми повинні грати, як одне ціле. Зміна гравців у задній лінії не допоможе. Ми повинні захищатися всією командою.

Ми повинні зосередитися на своїх сильних якостях. Необхідно придушити їхні сильні сторони, проявити терпіння та зіграти компактно. Наші гравці здорово грають між лініями. Ми повинні контролювати м'яч, тому що португальці люблять грати "першим номером" і без м'яча їм стає некомфортно", — сказав Монтелла.

Раніше головний тренер Португалії Роберто Мартінес висловився про майбутню гру з Туреччиною.