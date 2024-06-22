Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла прокоментував поразку від Португалії (0:3) у матчі 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи.

"Ми добре грали 20 хвилин, створювали моменти, але були покарані за першу помилку. Друга (автогол) — такі речі трапляються у футболі. Я вважаю, що Португалія — одна з найкращих команд у Європі, і сьогодні вони це довели.

Ми були жорстоко покарані сьогодні ввечері, але нам потрібно зберігати позитивний настрій і насолоджуватися багатьма хорошими моментами, які ми створили. Нам потрібно бути готовими до наступної гри, коли ми зможемо поставити на кін усе", — сказав Монтелла на прес-конференції.

В останньому матчі групового етапу Туреччина, яка має три очки, зіграє проти Хорватії (1 очко). Зустріч відбудеться 26 червня.