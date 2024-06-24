Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лідер Бундестім висловився після матчу 3-го туру.

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос прокоментував нічию із Швейцарією (1:1) в рамках третього туру Євро.

"Я радий, що зрештою ми зробили це і виграли свою групу. Ми показали, що віримо у себе до кінця, а це важливо для команди. Я не думаю, що ми заслуговували на поразку – ми добре контролювали гру і зрештою були винагороджені.

Швейцарія – хороша команда, але ми контролювали хід гри і пропустили після першого моменту (біля своїх воріт). Я повністю задоволений командою", — сказав Кроос.

Швейцарія — Німеччина 1:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024