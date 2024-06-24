Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар стосовно виступів команди на турнірі.

Вейн Руні висловив думку стосовно гри збірної Англії.

"Спостерігаючи за грою Англії на цьому турнірі, я бачу Манчестер Сіті", — цитує форварда The Times.

"Але не Сіті, який щойно завоював чотири титули поспіль у Прем'єр-лізі завдяки своєму блискучому футболу. Вони як Сіті лише без синхронізації. І без стратегії пресингу. І без ширини.

Не бажаючи перебільшувати та заявляти: "Я ж вам казав", ми бачили дві гри, в яких команда, чий склад Гарет Саутгейт вважав найкращим на турнірі, просто не виглядала правильно з погляду балансу.

Я ще до початку Євро-2024 писав, що грати з Трентом Александером-Арнолдом у півзахисті буде помилкою. Я також запропонував, щоб Ентоні Гордон грав на лівому фланзі, щоб з цього боку збірна Англії мала когось, хто може розтягнути позиції на полі і забігти ззаду. Я казав, що Джуд Беллінгем і Філ Фоден повинні грати перед Декланом Райсом як вісімку і десятку, і що команді, яку вибрав Гарет, не вистачає досвіду, і їй бракуватиме Джордана Гендерсона.

Боюся, я ні в чому з цього не схибив".

Збірна Англії наразі посідає першу сходинку у групі C.