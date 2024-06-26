Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від тренера стосовно перемоги на груповому етапі з Нідерландами.

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік висловив думку стосовно переможного матчу з Нідерландами.

"Я думаю, що в підсумку ми заслужили на перемогу", — цитує Ральфа офіційний сайт УЄФА.

"Загалом, у нас було більше волі до перемоги та надзвичайна енергія на полі, яку можна було відчути у кожній фазі матчу. Те, як ми реагували на пропущені голи, те, що ми не зламалися, що ми залишилися вірними своєму стилю гри та постійно шукали свої шанси попереду.

Неймовірно фінішувати на першому місці в групі, яка була найскладнішою з усіх можливих за коефіцієнтами УЄФА. Ми почали з невдалого голу у власні ворота у матчі з Францією, впоралися з усім тиском, який чинився на нас до перемоги над Польщею, а потім завершили групу переможцями — це щось дуже особливе.

Очевидно, футболісти повинні продовжувати робити те, що ми робили. Ця гра показала нам, які альтернативи ми маємо, коли гравці, які вважаються незамінними, не виходять у стартовому складі. Коли ви подивитеся на гру гравців, які вийшли у стартовому складі, ви повинні зняти перед ними капелюха".

Завдяки перемозі зі збірною Нідерландів Австрія вийшла в плей-оф з першого місця.