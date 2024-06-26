Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команди визначились із формами на матч Євро-2024.

У рамках третього туру групового етапу Євро-2024 збірна України у Штутгарті зіграє проти національної команди Бельгії.

У матчі проти команди Доменіко Тедеско підопічні Сергія Реброва використовуватимуть жовтий комплект форми, тоді як воротар виступить у червоному джерсі.

Збірна Бельгії зіграє у блакитному комплекті форми, а воротар у зеленому светрі.

Матч збірної України з Бельгією у третьому турі групового етапу відбудеться 26 червня о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше стала відома заявка збірної України на матч з Бельгією.