Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Збірна Угорщини ще може потрапити до плей-оф Євро-2024.

Нападник збірної Угорщини Борнобаш Варга більше не зможе допомогти своїй національній команді на Євро-2024. Про це повідомляє прес-служба Угорської футбольної асоціації.

На 70 хвилині Ворго впав на газон після зіткнення із воротарем суперника. Він втратив свідомість на кілька хвилин, після чого його привели до тями і на ношах винесли з поля.

Футболіста було доставлено до лікарні, а сьогодні його виписали зі шпиталю Штутгарта, після чого він вирушив додому до Угорщини, де продовжить відновлення.

Нагадаємо, Угорщина набрала три очки і посіла третє місце у групі після Німеччини та Швейцарії. Угорці ще мають шанс пройти у плей-оф Євро-2024.