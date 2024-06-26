Збірна Угорщини ще може потрапити до плей-оф Євро-2024.
Борнобаш Ворго, Getty Images
26 червня 2024, 19:44
Нападник збірної Угорщини Борнобаш Варга більше не зможе допомогти своїй національній команді на Євро-2024. Про це повідомляє прес-служба Угорської футбольної асоціації.
Нагадаємо, 29-річний угорець отримав травму у матчі третього туру
групового етапу Євро-2024 проти Шотландії (1:0).
На 70 хвилині Ворго впав на газон після зіткнення із воротарем суперника. Він втратив свідомість на кілька хвилин, після чого його привели до тями і на ношах винесли з поля.
Футболіста було доставлено до лікарні, а сьогодні його виписали зі шпиталю Штутгарта, після чого він вирушив додому до Угорщини, де продовжить відновлення.
Нагадаємо, Угорщина набрала три очки і посіла третє місце у групі після Німеччини та Швейцарії. Угорці ще мають шанс пройти у плей-оф Євро-2024.