Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коуч в захваті від свого воротаря.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував перемогу над Словенією (0:0, 3:0 по пенальті) в 1/8 фіналу Євро.

"Таємна зброя Португалії – Діогу Кошта. Він найпотаємніший діамант європейського футболу. Сьогодні він вийшов на інший рівень: він був неймовірний при виході віч-на-віч, а після цього у нього вистачило концентрації уваги та майстерності, щоб один за одним відбити три удари в серії пенальті. Ми маємо дуже ним пишатися", — сказав Мартінес.

Огляд матчу Португалія — Словенія доступний на Football.ua.