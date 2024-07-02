Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст висловився після вильоту з Євро.

Півзахисник збірної Словенії Адам Гнезда Черін прокоментував виліт своєї збірної з Євро-2024 від Португалії.

"Думаю, невдовзі ми повернемось на великий турнір і знову зможемо пережити такі моменти. Це футбол. Португалія, можливо, була в серії пенальті трохи більш зосередженою. Але не має значення: ми провели хорошу роботу не тільки для самих себе, а для всього словенського спорту. Ця команда – особлива, і ми повернемося.

Прикро за вболівальників, які вклали стільки сил. На жаль, нам не вдалося здобути перемогу, а Португалія її заслужила", — сказав Адам Гнезда Черін.

Огляд матчу Португалія — Словенія доступний на Football.ua.