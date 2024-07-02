Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар героя матчу зі Словенією.

Воротар збірної Португалії Діогу Кошта прокоментував відбиті пенальті в матчі зі Словенією (0:0, 3:0 за пенальті) в матчі 1/8 фіналу Євро.

"Емоції – приголомшливі. Гра була важкою: ми знали, що суперники робитимуть, і вони робили це добре. Мені вдалося зберігати концентрацію уваги протягом усієї гри та дочекатися свого шансу допомогти команді. Найважчі ігри – ті, в яких я м'яча майже не торкаюся, але наполеглива робота дала результат.

На цей раз я робив все інакше. Наслідуючи свій інстинкт, я вирішив, що це буде найкращим рішенням, і воно виявилося кращим. Тож я дуже щасливий допомогти команді – це найголовніше", — сказав Кошта.

Огляд матчу Португалія — Словенія доступний на Football.ua.