Адрієн Рабьо висловив думку стосовно переможного матчу з Бельгією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. 

"Звичайно, я дуже радий. Проти Бельгії довелося непросто, але ми готові до цього", — цитує півзахисника офіційний сайт УЄФА. 

"Дуже приємно, що забили на фінальних хвилинах. Ми грали добре. 

Нагнітали, створювали моменти, але не могли їх реалізувати. Ми йшли вперед за перемогою, і заслужили на неї". 

В матчі зі збірною Бельгії Франція виграла з рахунком 1:0. 