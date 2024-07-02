Коментар від півзахисника стосовно перемоги своєї команди.
Адрієн Рабьо, Getty Images
02 липня 2024, 09:56
Адрієн Рабьо висловив думку стосовно переможного матчу з Бельгією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
"Звичайно, я дуже радий. Проти Бельгії довелося непросто, але ми готові до цього", — цитує півзахисника офіційний сайт УЄФА.
"Дуже приємно, що забили на фінальних хвилинах. Ми грали добре.
Нагнітали, створювали моменти, але не могли їх реалізувати. Ми йшли вперед за перемогою, і заслужили на неї".
В матчі зі збірною Бельгії Франція виграла з рахунком 1:0.