Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від півзахисника стосовно перемоги своєї команди.

Адрієн Рабьо висловив думку стосовно переможного матчу з Бельгією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

"Звичайно, я дуже радий. Проти Бельгії довелося непросто, але ми готові до цього", — цитує півзахисника офіційний сайт УЄФА.

"Дуже приємно, що забили на фінальних хвилинах. Ми грали добре.

Нагнітали, створювали моменти, але не могли їх реалізувати. Ми йшли вперед за перемогою, і заслужили на неї".

В матчі зі збірною Бельгії Франція виграла з рахунком 1:0.