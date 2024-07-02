Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Перший дубль був оформлений у матчі плей-оф — це антирекорд чемпіонатів Європи.

У матчі 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Нідерландів впевнено обіграла Румунію (3:0).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник "помаранчевих" Доніелл Мален.

Це був перший дубль на турнірі – він був зроблений у 43 матчі Євро-2024, що є антирекордом в історії чемпіонатів Європи.

Попередній антирекорд було встановлено на Євро-2016, під час якого перший дубль оформив іспанець Альваро Мората у матчі проти Туреччини у 21 грі турніру.

Для 25-річного Малена це був 35 матч за збірну, в яких він забив дев'ять голів та віддав п'ять асистів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Румунія — Нідерланди.