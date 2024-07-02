Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про топові виступи голкіперів на континентальних форумах.

В матчі між збірними Португалії та Словенії головним героєм став Діогу Кошта. Воротар Порту відбив всі три спроби суперника у серії пенальті і вивів свою команду у чвертьфінал. На чемпіонатах Європи було багато крутих перформансів, але в загальному в такі моменти ми більше згадуємо польових гравців. Як правило, голкіпери нерідко відходять на другий план. Але їхніх подвигів на континентальних форумах також вистачає. У цьому матеріалі згадаємо саме такі історії.

Жоель Батс (Франція — Португалія 3:2, 1984)

З харизматичним воротарем "Ле Бле" провели десять матчів, не пропустивши жодного голу, аж до фінальної зустрічі групового етапу проти Югославії.

Серед низки чудових сейвів можна виділити епізод, коли він витягнув удар Фернандо Гомеса з близької дистанції в основний час, а потім парирував потужний удар головою Нене в екстра-таймі. Пізніше, не давши Нене забити ще раз, він дозволив збірній Франції залишитися в грі і забити двічі в овертаймах.

Франческо Тольдо (Італія — Нідерланди, 0:0, Італія перемогла 3:1 по пенальті, 2000)

Вважаючи, що протистояння Італії та Нідерландів вирішить долю півфіналів, Тольдо використовував "дискети в (своєму) комп’ютері" і "вивчав пенальтистів суперника" напередодні ввечері.

На 34-ій хвилині італійці залишилися в меншості через видалення Джанлуки Дзамбротти, а через чотири оберти секундної стрілки, здавалося, підопічні Діно Дзоффа і зовсім опиняться в непростому становищі. Алессандро Неста завалив у штрафному майданчику Патріка Клюйверта, і арбітр призначив пенальті. На щастя для вболівальників "скуадри адзурри", Франческо Тольдо вгадав напрямок польоту м'яча та парирував удар де Бура.

Потім виконувати 11-метровий взявся Клюйверт, проте форвард пробив у штангу. До кінця основного часу шанси вирвати перемогу мали ван Бронкхорст, Марк Овермарс і Кларенс Зеєдорф, але справа все ж таки дійшла до овертайму, а потім і до серії пенальті, успіх у якій усміхнувся збірній Італії.

Під час неї Тольдо парирував ще один удар де Бура, а потім відбив удар Пола Босвельта, відправивши Італію у фінал.

Ікер Касільяс (Іспанія — Італія, 0:0, Іспанія перемогла 4:2 по пенальті, 2008)

Касільяс виблискував у віденському чвертьфіналі. Спершу не дав забити Мауро Каморанезі, пізніше він парирував удар головою Антоніо Ді Натале у додатковий час.

В підсумку відбулася серія пенальті, а Ікер став її героєм, допомігши розвіяти "внутрішні сумніви" Іспанії. На той момент "фурія роха" довгий час не могла показати якісний результат на великих турнірах, мала топові покоління, але як правило зупинялася за крок від трофеїв.

Сейви Касільяса після ударів Де Россі та Ді Натале дозволили виграти те протистояння, а Сеск Фабрегас забив переможний удар з позначки. "Це був момент, коли все, що було потрібно Іспанії, щоб припинити серію невиграшних турнірів, просто клацнуло в інший бік", — підкреслив він.

В підсумку, команда виграла той турнір, мінімально перегравши Німеччину у фіналі.

Янн Зоммер (Франція — Швейцарія, 3:3, Швейцарія перемогла 5:4 по пенальті, 2021)

Нечасто воротар отримує аплодисменти після трьох пропущених м’ячів, але героїчні сейви Зоммера в додатковий час і серїї пенальті допомогли його збірній Швейцарії зробити несподіванку, вигравши у Франції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Після того як швейцарці зрівняли рахунок, Янн завадив реалізувати свої моменти Бенжамену Павару та Олів’є Жиру у додатковий час. Після того, як дев’ять пенальті із дев’яти були реалізовані у серії, Зоммер кинувся у правий кут, зробивши блискучий сейв після удару Кіліана Мбаппе, вивівши свою команду до першого в історії чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Рікарду (Португалія — Англія, 2:2, Португалія виграла по пенальті 6:5, 2004)

Матч цих команд на португальському континентальному форумі вийшов достатньо драматичним. Англія відкрила рахунок вже на перших хвилинах, коли Майкл Оуен відгукнувся на передачу від воротаря Девіда Сімена, але "лузітанам" вдалося відігратися у другому таймі завдяки Елдеру Поштізі.

Додатковий час подарував ще два взяття воріт — Руй Кошта забив крутим ударом у верхній кут, а Френк Лемпард відгукнувся на скидку після подачі з кутового і дозволив своїй команді спробувати переграти суперника по пенальті. Спершу це виглядало саме так, що "трьом левам" вдасться пройти у наступний раунд, голкіпер Рікарду не відбив жодного з п'яти перших ударів. Втім, потім він став головною фігурою у складі господарів. Зняв рукавиці і парирував удар Даріуса Васселя.

Більше того, сам вирішив пробити наступний пенальті і реалізував його.

Даний епізод став одним з найяскравіших в історії чемпіонатів Європи.

Джанлуїджі Доннарумма (Італія — Англія, 1:1, Італія перемогла по пенальті 3:2, 2021)

Воротар став вагомою причиною перемоги збірної Італії на Євро-2020, демонструючи впевнену гру по ходу турніру. Колектив Роберто Манчіні впевнено виграв свою групу, пройшов Австрію та Бельгію на перших стадіях плей-оф, а в півфіналі Доннарумма ще до фіналу вийшов на авансцену, коли відбив удар Альваро Морати у серії пенальті, чим вивів свою команду у вирішальний матч.

Гра з Англією складалася непросто. Вже на перших хвилинах рахунок відкрив Люк Шоу, але потім Леонардо Бонуччі його зрівняв. Обидва колективи не виявили переможця ні в основний, ні в додатковий час, тому все дійшло до післяматчевих пенальті. В ній точніше била "скуадра адзурра", суперник промахнувся тричі, Маркус Решфорд пробив у штангу, а удари Джейдона Санчо і Букайо Сака відбив Джанлуїджі.

Не виключено, що перформанс у вирішальному матчі на Вемблі переважив на користь вибору воротаря італійців найкращим футболістом того чемпіонату Європи.

Іво Віктор (Чехословаччина - ФРН, 2:2, Чехословаччина перемогла 5:3 по пенальті, 1976)

Віктор, якому на той час було 34 роки, продемонстрував, що він перебуває у чудовій формі, коли рятував свою команду у вирішальному матчі того чемпіонату Європи з потужною збірною ФРН. Однак його помилка тоді дозволила Бернду Гельценбайну нівелювати перевагу Чехословаччини і перевести гру у овертайми.

Тим не менш, це не призвело до поразки, тому що в серії пенальті Улі Генесс не реалізував свою спробу, всі інші одинадцятиметрові були забиті без промахів, а вирішальний удар культовою підсічкою виконав Антонін Паненка. За підсумками того Євро Іво Віктора було включено до символічної збірної турніру.

Руй Патрісіу (Португалія — Польща, 1:1, Португалія перемогла по пенальті 5:4, 2016)

У плей-оф того чемпіонату Європи Португалія вийшла лише з трьома балами в активі. В 1/8 фіналу виграла у Хорватії, а наступний суперник виглядав достатньо непростим і з деякими лідерами на піку форми. У рівному матчі команди обмінялися голами у основний час, а потім відбулася серія пенальті.

З протистояння Лукаш Фабіанські — Руй Патрісіу переможцем вийшов воротар майбутніх чемпіонів, виконавши ефектний сейв після удару Якуба Блащіковські. Інші спроби обидва колективи реалізували, що означало тріумф підопічних Фернанду Сантуша.

Джанлуїджі Буффон (Англія — Італія, 0:0, Італія виграла по пенальті 4:2, 2012)

У групі збірна Італії фінішувала позаду Іспанії, але все одно вийшла у плей-оф, де одразу мала спробувати зупинити Англію. В напруженому матчі команди не змогли забити і відправилися пробивати пенальті. Протистояння Джо Гарта та Джанлуїджі Буффона сприймалося інтригуюче, але воротар Ювентуса зміг парирувати удар Ешлі Коула, що вкупі з ще одним промахом авторства Ешлі Янга вивело команду Чезаре Пранделлі до півфіналу.

В підсумку, Італія дійшла до фінального матчу, де поступилася Іспанії.

Петер Шмейхель (Данія — Нідерланди, 2:2, Данія перемогла по пенальті 5:4, 1992)

Збірна Данії не мала виступити на тому Євро. Якби не війна в Югославії команда би відпочивала перед новим клубним сезоном, але буквально за декілька днів до старту турніру отримала новину, що замінить вищезгаданий колектив. Тим не менш, "датський динаміт" тоді і близько не вважався фаворитом.

Втім, зумів створити справжню несподіванку. Одним з героїв став воротар Петер Шмейхель. У півфіналі Данія виграла у Нідерландів, а він парирував удар Марко ван Бастена, тим самим вивівши її у фінал, де вдалося переграти Німеччину і здобути перший титул в історії цієї національної збірної.