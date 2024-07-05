Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник португальської збірної поділився своїми думками перед грою з Францією.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував майбутній матч 1/4 фіналу проти Франції.

"Що стосується передбачуваності, то всі знають, як грають топові команди. Головне – це виконання, талант наших гравців. Я думаю, що ми повністю готові. Це чвертьфінал і ми повністю зосереджені. Ми критикуємо себе, ми завжди хочемо вдосконалюватись, але нам не потрібно все змінювати від гри до гри.

Критика показує, наскільки люди захоплені збірною, і я це приймаю. Але я також вважаю, що у нас дуже важливі гравці та дуже конкурентоспроможна роздягальня. Моя робота — змусити наших гравців грати якнайкраще, і це те, що я обіцяю вболівальникам.

Для мене як тренера збірної це ключовий момент. Це шанс створити вічні спогади. Перемога на Євро у 2016 році – це спогад, який не можна порівнювати з іншим поколінням. Це покоління пішло іншим шляхом. Я сподіваюся, що нинішнє покоління зможе мотивувати інші у майбутньому.

Чудово бачити гравця, який виграв усе і має величезну кількість рекордів з точки зору кількості ігор за збірну, голів. Свіжість, яку Роналду привносить, дивує. Він чудовий приклад тому, хто хоче перемагати щодня, хто хоче змагатися щодня. Коли у вас є гравець, який відданий своїй справі, забудьте про те, що він зробив у минулому – це привілей.

Португалія хоче грати добре, хоче грати красиво та хоче забивати голи. Досконалість це те, чого нам не вистачає, тому ми працюємо над тим, щоб завжди бути на висоті. Коли ми граємо красиво, ми граємо краще, а коли ми граємо краще, ми маємо більше шансів виграти матч", — наводить слова Мартінеса прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Португалія – Франція відбудеться у п'ятницю, 5 липня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.