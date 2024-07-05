Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Представляємо вашій увазі історію поєдинків збірних Іспанії та Німеччини.

У п'ятницю, 5 липня, нас чекає неймовірна вивіска протистояння топових збірних на другій стадії плей-оф чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

Це буде матч між збірними Іспанії та Німеччини, які зустрінуться один з одним у 1/4 фіналу Євро-2024.

Історія протистоянь Іспанії та Німеччини почалася ще в минулому столітті, перший матч було зіграно далекому 1935 році. Тоді це був товариський матч, який закінчився перемогою іспанців — 2:1.

Іспанія — Німеччина: Анонс і прогноз на матч

З того часу команди провели 26 поєдинків, з яких іспанці виграли 8, а німці – 9. Також було 9 нічийних результатів. Різниця м'ячів – 32:31 на користь Іспанії.

Найбільша перемога Іспанії була на груповому етапі Ліги націй-2020/21, коли іспанці виграли з рахунком 6:0. Німеччина своєю чергою обіграла Іспанію з рахунком 4:1 — це був товариський матч у 2000 році.

Football.ua згадує найважливіші матчі збірних Іспанії та Німеччини у фінальних стадіях великих турнірів.

Ліга націй-2020/21. 17.11.2020. Естадіо де Ла Картуха (Севілья)

Іспанія – Німеччина 6:0

Голи: Мората, 17, Ф. Торрес, 33, 55, 71, Родрі, 38, Оярсабаль, 89

Іспанія: Сімон — Роберто, Рамос (Гарсія, 43), П. Торрес, Гайя — Родрі, Каналес (Руїс, 12) — Ольмо (Асенсіо, 73), Коке, Ф. Торрес (Оярсабаль, 73) — Мората (Морено, 73)

Німеччина: Нойєр — Гінтер, Зюле (Та, 46), Кох, Макс — Горецька (Нойхаус, 61), Гюндоган, Кроос — Сані (Вальдшмідт, 61), Гнабрі, Вернер (Хенріхс, 76)

Попередження: Кох, Та

У центральному матчі ігрового дня у Лізі націй зустрічалися збірні Іспанії та Німеччини, які мали розіграти путівку до фіналу чотирьох. І в найголовнішому матчі "манншафт" зганьбились по повній програмі.

Іспанці розібрали команду Йоахіма Льова на молекули. Хет-триком відзначився Ферран Торрес, ще по голу забивали Альваро Мората, Родрі та Мікель Оярсабаль.

Якщо поглянути на статистику того матчу, то складається враження, що іспанці грали з умовною Мальтою чи Гібралтаром, при всій повазі до цих збірних. Різниця ударів — 23:2, в площину — 8:1, а володіння м'ячем була 70 на 30.

Ще в цій групі грала Україна, але залаштункові ігри швейцарців привели до того, що наша збірна вилетіла в дивізіон 2. А Іспанія дійшла до фіналу, де поступилась французам.

Півфінал чемпіонату світу-2010. 07.07.2010. Мозес Мабіда Стедіум (Дурбан).

Німеччина – Іспанія 0:1

Гол: Пуйоль, 73

Німеччина: Ноєр, Фрідріх, Хедіра (Гомес, 81), Швайнштайгер, Озіл, Подольскі, Клозе, Троховскі (Крос, 62), Лам, Мертезакер, Боатенг (Янсен, 52)

Іспанія: Касільяс, Піке, Пуйоль, Іньєста, Вілья (Торрес, 81), Хаві, Капдевілья, Хабі Алонсо (Марчена, 90+3), Рамос, Бускетс, Педро (Сілва, 86)

Збірна Іспанії переживала найкращі часи у своїй історії. Тодішні чемпіони Європи у півфіналі ЧС-2010, який проходив у ЮАР (пригадуєте той звук вувузел?), зустрічалась з Німеччиною. Обидві команди потужно провели чемпіонат. І була думка, що переможець цієї пари точно стане чемпіоном. Власне так і сталось.

Іспанці зуміли вирвати перемогу лише наприкінці матчу. На 73-й хвилині Хаві виконав передачу з кутового, Карлес Пуйоль виграв верхову боротьбу та вразив ворота Ману Ноєра.

Іспанці вийшли у фінал змагань, де здолали Нідерланди та вперше у своїй історії стали чемпіонами світу.

Фінал Євро-2008. 29.06.2008. Ернст Гаппель Штадіон (Відень).

Німеччина – Іспанія 0:1

Гол: Торрес, 32

Німеччина: Леманн, Фрідріх, Мертесакер, Метцельдер, Лам (Янсен, 46), Фрінгс, Хітцльспергер (Кураньї, 58), Швайнштайгер, Баллак, Подольські, Клозе (Гомес, 79).

Іспанія: Касільяс, Серхіо Рамос, Марчена, Пуйоль, Капдевілья, Сенна, Іньєста, Хаві, Фабрегас (Хабі Алонсо, 63), Сільва (Санті Касорла, 66), Торрес (Гуїса, 78).

Попередження: Баллак, 43, Кураньї, 88 — Касільяс, 43, Торрес, 74.

Найголовніший матч між Іспанією та Німеччиною відбувся 16 років тому у фіналі чемпіонату Європи, який проходив на теренах Австрії та Швейцарії. Досвідчена команда Йоахіма Льова зустрічалась із золотим поколінням "фурії рохи".

До речі, Іспанія розпочала той чемпіонат з розгромної перемоги над недокраїною 404, що вже є фартовим знаком для будь-якої команди. Тоді Вілья та Фабрегас принизили доморощених імперіалістів з рахунком 4:1. І що цікаво, у півфіналі іспанці знову зустрілись з країною, яка через кілька місяців окупує частину Грузії, та знову вказали їм дорогу в напрямку боліт — 3:0.

Але повернемось до фіналу, де іспанці протистояли німцям. Матч вийшов напруженим для обох команд. Долю зустрічі вирішив гол Фернандо Торреса. "Ель-Ніньйо" вигриз м'яч у захисника після пасу від Хаві та у дотик перекинув Леманна, який вийшов із воріт.

Для Іспанії це була перша перемога на Євро за 44 роки.