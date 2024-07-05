Представляємо вашій увазі історію поєдинків збірних Іспанії та Німеччини.
У п'ятницю, 5 липня, нас чекає неймовірна вивіска протистояння топових збірних на другій стадії плей-оф чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.
Це буде матч між збірними Іспанії та Німеччини, які зустрінуться один з одним у 1/4 фіналу Євро-2024.
Історія протистоянь Іспанії та Німеччини почалася ще в минулому столітті, перший матч було зіграно далекому 1935 році. Тоді це був товариський матч, який закінчився перемогою іспанців — 2:1.
Іспанія — Німеччина: Анонс і прогноз на матч
З того часу команди провели 26 поєдинків, з яких іспанці виграли 8, а німці – 9. Також було 9 нічийних результатів. Різниця м'ячів – 32:31 на користь Іспанії.
Найбільша перемога Іспанії була на груповому етапі Ліги націй-2020/21, коли іспанці виграли з рахунком 6:0. Німеччина своєю чергою обіграла Іспанію з рахунком 4:1 — це був товариський матч у 2000 році.
Football.ua згадує найважливіші матчі збірних Іспанії та Німеччини у фінальних стадіях великих турнірів.
Ліга націй-2020/21. 17.11.2020. Естадіо де Ла Картуха (Севілья)
Іспанія – Німеччина 6:0
Голи: Мората, 17, Ф. Торрес, 33, 55, 71, Родрі, 38, Оярсабаль, 89
Іспанія: Сімон — Роберто, Рамос (Гарсія, 43), П. Торрес, Гайя — Родрі, Каналес (Руїс, 12) — Ольмо (Асенсіо, 73), Коке, Ф. Торрес (Оярсабаль, 73) — Мората (Морено, 73)
Німеччина: Нойєр — Гінтер, Зюле (Та, 46), Кох, Макс — Горецька (Нойхаус, 61), Гюндоган, Кроос — Сані (Вальдшмідт, 61), Гнабрі, Вернер (Хенріхс, 76)
Попередження: Кох, Та
У центральному матчі ігрового дня у Лізі націй зустрічалися збірні Іспанії та Німеччини, які мали розіграти путівку до фіналу чотирьох. І в найголовнішому матчі "манншафт" зганьбились по повній програмі.
Іспанці розібрали команду Йоахіма Льова на молекули. Хет-триком відзначився Ферран Торрес, ще по голу забивали Альваро Мората, Родрі та Мікель Оярсабаль.
Якщо поглянути на статистику того матчу, то складається враження, що іспанці грали з умовною Мальтою чи Гібралтаром, при всій повазі до цих збірних. Різниця ударів — 23:2, в площину — 8:1, а володіння м'ячем була 70 на 30.
Ще в цій групі грала Україна, але залаштункові ігри швейцарців привели до того, що наша збірна вилетіла в дивізіон 2. А Іспанія дійшла до фіналу, де поступилась французам.
Півфінал чемпіонату світу-2010. 07.07.2010. Мозес Мабіда Стедіум (Дурбан).
Німеччина – Іспанія 0:1
Гол: Пуйоль, 73
Німеччина: Ноєр, Фрідріх, Хедіра (Гомес, 81), Швайнштайгер, Озіл, Подольскі, Клозе, Троховскі (Крос, 62), Лам, Мертезакер, Боатенг (Янсен, 52)
Іспанія: Касільяс, Піке, Пуйоль, Іньєста, Вілья (Торрес, 81), Хаві, Капдевілья, Хабі Алонсо (Марчена, 90+3), Рамос, Бускетс, Педро (Сілва, 86)
Збірна Іспанії переживала найкращі часи у своїй історії. Тодішні чемпіони Європи у півфіналі ЧС-2010, який проходив у ЮАР (пригадуєте той звук вувузел?), зустрічалась з Німеччиною. Обидві команди потужно провели чемпіонат. І була думка, що переможець цієї пари точно стане чемпіоном. Власне так і сталось.
Іспанці зуміли вирвати перемогу лише наприкінці матчу. На 73-й хвилині Хаві виконав передачу з кутового, Карлес Пуйоль виграв верхову боротьбу та вразив ворота Ману Ноєра.
Іспанці вийшли у фінал змагань, де здолали Нідерланди та вперше у своїй історії стали чемпіонами світу.
Фінал Євро-2008. 29.06.2008. Ернст Гаппель Штадіон (Відень).
Німеччина – Іспанія 0:1
Гол: Торрес, 32
Німеччина: Леманн, Фрідріх, Мертесакер, Метцельдер, Лам (Янсен, 46), Фрінгс, Хітцльспергер (Кураньї, 58), Швайнштайгер, Баллак, Подольські, Клозе (Гомес, 79).
Іспанія: Касільяс, Серхіо Рамос, Марчена, Пуйоль, Капдевілья, Сенна, Іньєста, Хаві, Фабрегас (Хабі Алонсо, 63), Сільва (Санті Касорла, 66), Торрес (Гуїса, 78).
Попередження: Баллак, 43, Кураньї, 88 — Касільяс, 43, Торрес, 74.
Найголовніший матч між Іспанією та Німеччиною відбувся 16 років тому у фіналі чемпіонату Європи, який проходив на теренах Австрії та Швейцарії. Досвідчена команда Йоахіма Льова зустрічалась із золотим поколінням "фурії рохи".
До речі, Іспанія розпочала той чемпіонат з розгромної перемоги над недокраїною 404, що вже є фартовим знаком для будь-якої команди. Тоді Вілья та Фабрегас принизили доморощених імперіалістів з рахунком 4:1. І що цікаво, у півфіналі іспанці знову зустрілись з країною, яка через кілька місяців окупує частину Грузії, та знову вказали їм дорогу в напрямку боліт — 3:0.
Але повернемось до фіналу, де іспанці протистояли німцям. Матч вийшов напруженим для обох команд. Долю зустрічі вирішив гол Фернандо Торреса. "Ель-Ніньйо" вигриз м'яч у захисника після пасу від Хаві та у дотик перекинув Леманна, який вийшов із воріт.
Для Іспанії це була перша перемога на Євро за 44 роки.