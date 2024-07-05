Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дуже серйозні втрати у команди Де ла Фуенте.

Збірна Іспанії у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 в овертаймі здолала господарів турніру національну команду Німеччини (2:1).

Педрі вже на початку зустрічі отримав травму коліна та був замінений на Дані Ольмо, який в підсумку став героєм матчу оформивши гол+пас.

Робен Ле Норман і Дані Карвахаль пропустять півфінал Євро-2024 через перебір жовтих карток. Правий латераль збірної Іспанії отримав "гірчичник" через гру рукою (Карвахаль в любому випадку пропускав би півфінал Євро-2024 тому, що на 120+6 отримав червону картку, але саме перша жовта для нього була дискваліфікаційна).

Раніше повідомлялося, що Дані Ольмо визнано найкращим гравцем матчу Іспанія — Німеччина.