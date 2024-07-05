Дуже серйозні втрати у команди Де ла Фуенте.
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05 липня 2024, 22:14
Збірна Іспанії у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 в овертаймі здолала господарів турніру національну команду Німеччини (2:1).
Педрі вже на початку зустрічі отримав травму коліна та був замінений на Дані Ольмо, який в підсумку став героєм матчу оформивши гол+пас.
Робен Ле Норман і Дані Карвахаль пропустять півфінал Євро-2024 через перебір жовтих карток. Правий латераль збірної Іспанії отримав "гірчичник" через гру рукою (Карвахаль в любому випадку пропускав би півфінал Євро-2024 тому, що на 120+6 отримав червону картку, але саме перша жовта для нього була дискваліфікаційна).
Раніше повідомлялося, що Дані Ольмо визнано найкращим гравцем матчу Іспанія — Німеччина.