Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Кіліан відзначив гру голкіпера збірної Франції.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе відзначив важливість основного воротаря "Трикольорових" Майка Меньяна. Його слова наводить Le Parisien.

"Меньян лякає. У мене немає точного пояснення, але, коли Жоау Феліш вдарив у штангу, він розумів, що воротар зміг би дістати його удар. Коли у вас є воротар, який може стрибнути і дістати м'яч, ви намагаєтеся бити в кут, і іноді цей кут — штанга. З Португалією ми досягли успіху через гру Майка

Я забив тільки один гол на турнірі, але ми в півфіналі, і я дуже радий. Звичайно, я сподіваюся допомогти команді в матчі з Іспанією. Але я дуже радий, перш за все, за команду і за те, що мені вдалося зіграти у чвертьфіналі", — сказав Мбаппе.

Раніше головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Євро-2024 проти Португалії.