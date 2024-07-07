Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за 6 липня.

У суботу, 6 липня, відбулися два поєдинки чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024.

Football.ua розповість про головні події цієї суботи, також порадувавши цікавими фактами про поєдинки.

РЕЗУЛЬТАТИ

Англія — Швейцарія 1:1 (5:3 – пен.)

Голи: Сака, 80 — Емболо, 75



Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Конса (Палмер, 78) — Тріпп'єр (Езе, 78), Мейну (Шоу, 78), Райс, Сака — Беллінгем, Фоден (Александер-Арнольд, 115) — Кейн (Тоуні, 109).



Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Рідер (Цубер, 63), Фройлер (С’єрро, 118), Джака, Ебішер (Амдуні, 118) — Варгас (Відмер, 63), Ндоє (Закарія, 98) — Емболо (Шакірі, 109).



Попередження: Кейн — Шер, Відмер.

Найкращий гравець: Букайо Сака (Англія)

Нідерланди — Туреччина 2:1

Голи: де Врей, 71, Мюлдюр, 76 (авт.) — Акайдін, 35

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 74) — Схаутен, Сімонс (Зіркзе, 87), Рейндерс (Веерман, 73) — Бергвейн (Веггорст, 46), Депай (Фрімпонг, 87), Гакпо.



Туреччина: Гюнок — Мюлдюр (Тосун, 82), Акайдін (Челік, 82), Бардакджі, Кадіоглу — Озджан (Йокушлу, 77), Айхан (Кілічсой, 89) — Їлмаз (Актюркоглу, 77), Чалханоглу, Їлдиз — Гюлер.



Попередження: Сімонс, Аке, ван Дейк, Веггорст — Тосун



На 90+6-й хвилині був вилучений Бертуг Ожгюн Їлдирим (Туреччина) (неспортивна поведінка, не на полі).

Найкращий гравець: Стефан де Врей (Нідерланди)

НАСТУПНІ МАТЧІ

НАЙКРАЩІ БОМБАРДИРИ

Fail дня — "заміна" Беллінгема

У суботу ввечері збірні Англії та Швейцарії грали в рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи. Ближче до завершення другого тайму швейцарці пропустили, після чого англійці почали відіграватися.

У якийсь момент Гарет Саутгейт вирішив зробити відразу кілька замін. Цікаво, що на електронному табло четвертого судді з'явився номер "10", нібито міняти хотіли Джуда Беллінгема.

Зірка "трьох левів" був шокований — він із нерозумінням подивився в бік лави запасних.

Виявилося, що помилки з номером припустився четвертий рефері — заміна Беллінгема не планувалася.

Відскок дня — збірна Англії

Виступи англійців на Євро-2024 викликають низку запитань. На груповому етапі, хоч і колектив Гарета Саутгейта посів перше місце, гра і результати не були переконливими.

В 1/8 фіналу насилу вдалося пройти збірну Словаччини. З великими труднощами. Не обійшлося без фантастичного Джуда Беллінгема і його голу в падінні через себе.

У поєдинку проти Швейцарії провал був близький. Однак гол Букайо Сака перевів гру в овертайми, а в серії післяматчевих пенальті англійці домоглися свого — проходу до півфіналу.

Гра забувається, а результат запам'ятовується... Проте збірній Англії дуже сильно щастить.

Гравець дня — Барт Вербрюгген

Тут міг би бути де Лігт або Сака, але ми зупинимо свій вибір на голкіпері "помаранчевих". Барт провів чудовий поєдинок, зробивши низку важливих сейвів. Так, Нідерланди оборонялися відважно, але роль голкіпера, на наш погляд, найбільш вагома.

Туреччина як мінімум могла перевести гру в овертайми, якби не 21-річний футболіст Брайтона.

Сум дня — Туреччина могла опинитися в півфіналі

Якби турки опинилися в півфіналі Євро-2024, це стало б сенсацією. Колектив Вінченцо Монтелла провів фантастичний поєдинок: команда показала класну гру, завдала 15 ударів по воротах суперника, а також має xG за версією FlashScore 1.37 (для порівняння — у Нідерландів 0.87).

Але не пощастило. Далі до півфіналу проходить початковий фаворит протистояння.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Нідерланди вперше з 2004 року зіграють у півфіналі Євро — з Англією.

- Десятий автогол забитий на Євро-2024.

Захисник збірної Туреччини Мерт Мюльдюр зрізав м'яч у свої ворота в матчі проти Нідерландів в 1/4 фіналу Євро-2024.

Цей автогол став десятим на чемпіонаті Європи. Рекордну кількість м'ячів у свої ворота — 11 — було забито на Євро-2020.

Найкращі бомбардири поточного розіграшу турніру — Джамал Мусіала, Жорж Мікаутадзе, Іван Шранц і Коді Гакпо — записали на свій рахунок по 3 м'ячі.

- Гюлер став 4-м гравцем молодше 20 років, який зробив 2+ гольових паси на Євро. Роналду, Ямаль і Шифо теж у списку.

- У Саутгейта немає поразок на Євро в ігровий час. Серія з 12 матчів — рекордна для турніру.

- Англія вийшла до півфіналу Євро вдруге поспіль. У 2021-му команда Саутгейта взяла срібло.

- Англія двічі поспіль уникла поразки в основний час у плей-оф Євро, забивши першим ударом у площину, — на 95-й і 80-й хвилинах.

РОЗКЛАД НАСТУПНИХ МАТЧІВ