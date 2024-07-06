Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німець вибачився перед іспанцем і побажав йому здоров'я.

Центральний півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос висловився щодо свого фолу проти колеги за позицією зі збірної Іспанії Педрі в чвертьфіналі плей-оф Євро-2024.

Іспанія — Німеччина 2:1 Відео голів та огляд матчу 05.07.2024

На 4-й хвилині зустрічі німець грубо зрізав іспанця в центрі поля, при цьому уникнувши покарання від головного арбітра Ентоні Тейлора. У підсумку, вже за 4 хвилини Педрі вимушено замінив Дані Ольмо, який став найкращим гравцем вчорашнього поєдинку.

"Я прошу вибачення і сподіваюся, що ти якнайшвидше одужаєш. Очевидно, я не мав наміру завдати тобі болю. Сподіваюся, тобі швидко стане краще і бажаю всього найкращого. Ти чудовий гравець", — заявив Кроос на своїй сторінці в Instagram.

Для 34-річного гравця матч проти Іспанії був останнім у кар'єрі.