Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На момент матчу вік футболіста складав 38 років та 231 день.

Наразі проходить півфінальний матч чемпіонату Європи-2024, у якому зустрічаються Іспанія та Франція.

У цьому матчі у стартовому складі збірної Іспанії на полі з'явився захисник-ветеран Хесус Навас.

За інформацією Opta, Навас став найстаршим польовим гравцем, який взяв участь у півфіналі Євро або чемпіонатів світу. На момент матчу йому було 38 років та 231 день.

Раніше рекорд утримували Фріц Вальтер та Гуннар Грен, які зустрілися один з одним у півфіналі ЧС-1958 Швеція — ФРН (3:1) у віці 37 років та 236 день.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Франція.