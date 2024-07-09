На момент матчу вік футболіста складав 38 років та 231 день.
Хесус Навас, Getty Images
09 липня 2024, 23:41
Наразі проходить півфінальний матч чемпіонату Європи-2024, у якому зустрічаються Іспанія та Франція.
У цьому матчі у стартовому складі збірної Іспанії на полі з'явився захисник-ветеран Хесус Навас.
За інформацією Opta, Навас став найстаршим польовим гравцем, який взяв участь у півфіналі Євро або чемпіонатів світу. На момент матчу йому було 38 років та 231 день.
Раніше рекорд утримували Фріц Вальтер та Гуннар Грен, які зустрілися один з одним у півфіналі ЧС-1958 Швеція — ФРН (3:1) у віці 37 років та 236 день.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Франція.