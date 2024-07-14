Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ламіну вчора виповнилося лише 17 років.

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал висловився напередодні фіналу чемпіонату Європи з національною командою Англії. Цитує вундеркінда офіційний сайт УЄФА.

"Перед фіналом буде багато різних думок. Насамперед, буду думати про батьків. Вони багато чим пожертвували заради мене. Їм довелося нелегко, але вони завжди підтримували мене. Мені було приємно уявляти, як вони були раді моєму голу і нашій перемозі, коли ми обіграли Францію.

Друзі розповіли мені, що після голу у ворота Франції люди в Матаро (іспанське місто де народився Ямал — ред.) вийшли на вулиці та стали скандувати моє ім'я.

Я знав, що заб'ю, щойно вдаривши по м'ячу. Є фотографія, на якій я зриваюся з місця одразу після удару. Гравці відчувають, як полетить м'яч. Коли добре влучаєш по м'ячу, ти одразу розумієш, що буде гол або м'яч пролетить зовсім поруч", — сказав Ямал.

Раніше головний тренер Іспанії Де ла Фуенте висловився про фінал Євро-2024.