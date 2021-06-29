Фавориты противостояний

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В рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Швеции выступит в качестве номинальных хозяев Хэмпден Парк в Глазго в матче против Украины.

Швеция — Украина

вторник, 29 июня, 22:00. Хэмпден Парк, Глазго. Главный арбитр — Даниэле Орсато (Чио, Италия). Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 1/2/3.

Драматический выход сборной Украины в плей-офф раунд чемпионата Европы-2020 был обеспечен усилиями именно шведской национальной команды, за что несколькими днями ранее мы были безумно благодарны команде Янне Андерссона, но, когда эмоции уже чуть поутихли, все сразу начали ощущать дух соперничества. Сборная Швеции — достаточно серьезно выстроенный усилиями опытного наставника соперник. Самобытный коллектив не гнушается использовать любые тактики, дабы построится под соперника на противоположной половине поля, что особенно бросалось в глаза в поединках на групповом этапе в условиях разношерстных Испании, Словакии и Польши. Свой квартет E шведы выиграли с семью набранными очками.

Что же касается сборной Украины, то команда Андрея Шевченко вселила в нас надежду неуступчивым характером в игре против Нидерландов (2:3), после чего улучшила настроение победой над Северной Македонией (2:1), но в игре против Австрии совершенно провалилась (0:1). В итоге, всей страной мы были вынуждены болеть за те команды из других групп, которые хоть как-то могли помочь украинцам с выходом в следующий раунд. Главный вопрос перед началом поединка — сделали ли выводы футболисты перед предстоящей игрой. Если судить по предматчевым интервью, то, очевидно, что да, но мы уже будем смотреть непосредственно на футбольное поле. Перед Австрией мы тоже слишком много говорили.

Букмекеры считают фаворитом встречи Швецию. Так, компания Фаворит предлагает на победу наших соперников коэффициент 2,48. Победа Украины оценена в 3,25, а ничейный результат — 3,20.

Матч Швеция — Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.