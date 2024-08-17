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Football.ua розповідає, які питання майбутньої кампанії чемпіонату Італії заслуговують найбільшої уваги.

Топові чемпіонати повертаються на стадіони та екрани. Італійська Серія А, звісно ж, не виключення — сезон-2024/25 в "еліті" Італії стартує вже завтра, 17 серпня. Відкрито нову кампанію буде двома поєдинками, що стартують о 19:30 за Києвом: Дженоа — Інтер і Парма — Фіорентина.

Football.ua пропонує разом розглянути головні інтриги майбутнього сезону Серії А.

Чи захистить Інтер титул чемпіона Італії?

Колектив Сімоне Індзагі в минулому сезоні фінішував першим із відривом від другого місця турнірної таблиці в 19 очок. Саме в "нерадзуррі" були найкращі атака (89 голів) та захист (22). Зі своїм нинішнім керманичем Інтер ще не опинився поза топ-3 чемпіонату Італії.

За літнє трансферне вікно міланський гранд не втратив жодного важливого гравця, при цьому посилившись умовними Пйотром Зелінські та Мехді Таремі, які однозначно мають усе для того, щоб допомогти "нерадзуррі" в досягненні найамбітніших цілей.

Зараз в Інтера буде чудова можливість стати чемпіоном Італії вдруге поспіль, оскільки більшість конкурентів перебудовується через зміну головного тренера. Із топ-10 Серії А-2023/24 лише нинішній переможець турніру, Аталанта та Рома не змінили керманича.

Стабільність є важливою для будь-якого клубу, який претендує на титули, а в "нерадзуррі" цей показник зараз на досить високому рівні, тож саме Інтер буде головним фаворитом на золоті медалі.

Якою буде кампанія Мілана без Піолі та Ювентуса без Аллегрі?

Стефано Піолі очолював "россонері" з жовтня 2019 року, протягом 183 матчів Серії А. Найгіршим був результат дебютного сезону-2019/20, коли Мілан фінішував шостим. Після цього міланський гранд не випадав із топ-4, а в 2022 році взагалі зумів здобути чемпіонство.

Тепер Мілан очолює Паулу Фонсека, якому під час своєї роботи в Ромі (2019/20-2020/21) чогось особливого досягти не вдалося. Востаннє "россонері" починали сезон з іноземним спеціалістом у 2015 році, але завершити кампанію сербу Сініші Міхайловичу не дали, попрощавшись із ним після 32 туру. Португалець може стати одним із небагатьох успішних тренерів-легіонерів у Мілані.

Массіміліано Аллегрі був героєм для "б'янконері" під час свого першого періоду в клубі (2014-2019). Тоді Ювентус під його керівництвом здобув 5 поспіль титулів чемпіона Італії, 4 поспіль Кубка країни та 2 Суперкубка. Повернення спеціаліста до Турина вийшло не настільки ж удалим, оскільки пішов він звідти лише з одним Кубком Італії (2023/24).

Наступником Аллегрі "б'янконері" обрали не надто досвідченого Тіаго Мотту, який працюючи в Болоньї привернув до себе увагу одразу кількох топ-клубів, але зробив вибір на користь саме Ювентуса. Спеціаліст допоміг "россоблу" вийти до Ліги чемпіонів, ледь не обійшовши в турнірній таблиці Серії А й самих туринців. Та чи вдасться Мотті стати настільки ж важливим для них — головне питання.

Як довго Конте терпітиме Де Лаурентіса або як довго Де Лаурентіс терпітиме Конте?

Чемпіонат Італії "славиться" чималою кількістю звільнень посеред кампанії. За минулий сезон, до якого Наполі підходив в якості чемпіона, команду встигли потренувати троє різних спеціалістів. Спочатку "партенопеї" провели 12 матчів Серії А під керівництвом Руді Гарсії, потім стільки ж із Вальтером Маццаррі, і ще 14 із Франческо Кальцоною.

Цікаво, що вищезгаданий Тіаго Мотта міг опинитися в Наполі, але він відповів клубу відмовою. Один із представників спеціаліста пізніше заявив, що неаполітанцям буде важко знайти топового тренера, адже втручання президента нелегко витримати. "Ніхто не хоче туди йти. Я не думаю, що хтось на зразок Конте захоче поїхати до Неаполя", — сказав тоді Даріо Канові.

Як ми вже всі знаємо, агент трохи помилився, тож до нового сезону "партенопеї" підходять саме з Антоніо Конте. Однак, у випадку з клубами з подібним керівництвом, важливо скоріше те, з ким команда компанію завершуватиме. Новий тренер має чималий досвід, але через це ж він також навряд чи терпітиме різноманітні витівки Ауреліо Де Лаурентіса. Так само невідомо, чи буде боротися з керманичем президент Наполі або просто припинить із ним співпрацю, ще раз спробувавши знайти більш зручного спеціаліста.

Чи виправдаються амбіції Комо з Фабрегасом і зірковими новачками?

Складно пригадати, коли востаннє одразу трьом підвищеним із Серії Б командам удавалося зберегти прописку в "еліті", а було таке в сезоні-2007/08, наприклад. Тоді в Серії А залишилися Ювентус, Наполі та Дженоа. Після цієї кампанії завжди вилітала бодай одна команда, яка виходила до найвищого дивізіону з другого.

Перед Комо стоятиме завдання стати одним з клубів, яким удалося закріпитися в "еліті". Непоганим прикладом для колективу Сеска Фабрегаса є Монца, яка відносно спокійно уникала вильоту дві кампанії поспіль.

Клуб, який гратиме в Серії А вперше з сезону-2002/03, солідно посилився в ході літнього трансферного вікна. На дев'ятьох новачків було витрачено понад 40 млн євро сумарно, тоді як головна зірка, а саме Рафаель Варан, поповнив склад "б'янкоблу" на правах вільного агента.

Бомбардирська гонка: знову Мартінес або хтось із новачків?

Результативність нападника Інтера в чемпіонаті Італії зростає майже з кожним сезоном. У ході дебютної кампанії (2018/19) Мартінес відзначився лише 6 голами, потім були 14, потім 17, після чого двічі поспіль 21 і от у сезоні-2023/24 він прийшов до звання найкращого бомбардира турніру з 24 голами.

Серед очевидних конкурентів — Душан Влахович з Ювентуса. Майбутнє Віктора Осімгена в Наполі досі під питанням, так само як і повернення до Італії Ромелу Лукаку, який теж, потенційно, міг би бути учасником бомбардирської гонки. Уже точно повернувся до Серії А Альваро Мората, який поповнив склад Мілана. Однак, у цій країні найкращим результатом іспанця є лише 11 голів в одній з чотирьох його кампаній (2020/21) з "б'янконері". Однак, попередній сезон був найрезультативнішим у кар'єрі Морати — 21 гол у 48 матчах у всіх турнірах за Атлетіко.

Не варто забувати й про Артема Довбика, який під час попередньої кампанії став найкращим бомбардиром Ла Ліги з Жироною. За рахунок 24 голів у 36 матчах турніру саме українець міг замінити Альваро в Мадриді, але зробив вибір на користь Роми.

Як перехід Італьяно з Фіорентини до Болоньї вплине на обидва клуби?

Вінченцо Італьяно працював із Фіорентиною протягом 3 років. Під його керівництвом "лілії" провели 162 матчі, двічі поспіль діставшись фіналу Ліги конференцій (2022/23 і 2023/24), а також ставши фіналістом Кубка Італії-2022/23. Із ним флорентійський клуб бодай трохи наблизився до тієї стабільності, яку відносно нещодавно мав у часи роботи з Вінченцо Монтеллою (2012-2015), наприклад.

Довгий час Італьяно розглядався в якості наступного головного тренера Наполі, але там все ж опинився Антоніо Конте, тоді як Вінченцо випала доля стати наступником Тіаго Мотти в Болоньї, під керівництвом якого "россоблу" дісталися Ліги чемпіонів.

У Фіорентині ж Італьяно замінив екскерманич Монци Раффаеле Палладіно. Вище ми вже згадували, що Комо варто звернути увагу саме на успіхи "б'янкороссі", адже з досить молодим головним тренером колектив двічі поспіль уникнув вильоту, та й після його [Палладіно] відходу навряд чи вважається одним із головних фаворитів на пониження до Серії Б. Такий серйозний виклик у кар'єрі Раффаеле вперше, тож йому буде непросто одразу вивести "лілій" на вищий якісний рівень.

Українці в Серії А: скільки заб'є Довбик, віддасть Маліновський і чи гратиме Коваленко?

У новому сезоні чемпіонату Італії українські вболівальники, ймовірніше за все, спостерігатимуть лише за трьома виконавцями-співвітчизниками. Йдеться про нового нападника Роми Артема Довбика, півзахисника Дженоа Руслана Маліновського та півзахисника Аталанти Віктора Коваленка.

Очевидно, що на Артема в Римі дуже сподіваються, адже вперше в своїй історії клуб придбав найкращого бомбардира однієї з європейських ліг за підсумками попередньої кампанії. Довбику потрібно буде одразу ж довести Даніеле Де Россі, що саме він має бути основним центрфорвардом "вовків", а не Теммі Абрагам, хоч деколи італійський спеціаліст і прибігає до схеми з двома такими гравцями.

Маліновський у Дженоа має все ж трохи покращити свою статистику, щоб закріпити за собою статус основного виконавця колективу Альберто Джилардіно. Варто зазначити, що за це діло Руслан узявся з першого ж офіційного матчу "грифонів", який відбувся нещодавно в рамках 1/32 фіналу Кубка Італії. Чудовий асист українця допоміг його команді вийти до наступного раунду.

Під великим питанням перебуває майбутнє Коваленка в Аталанті. Навряд чи Джан П'єро Гасперіні даватиме багато ігрової практики Віктору. У такому випадку найкращим рішенням для кар'єри українця був би перехід до іншого клубу, а, можливо, він знову залишить колектив із Бергамо на правах оренди.