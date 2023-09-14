Чтиво

До вашої уваги матеріал The Athletic стосовно новачка мадридського клубу.

Матч між мадридським Реалом та Хетафе не був витвором мистецтва. Він не став видовищем, гідним стадіону Сантьяго Бернабеу. Замість цього глядачі стали свідками напруженого 100-хвилинного поєдинку, який пройшов в атмосфері, що нагадує порохову бочку, під дахом нового стадіону Флорентіно Переса вартістю в один мільярд євро.

Та в останні миті гри, з тріумфально розпростертими руками та під гуркіт свого імені, що доносився зверху, стояв Джуд Беллінгем.

Це було неминуче.

Пізніше Беллінгем описав святкування свого переможного голу (2:1) як майже трансцендентний досвід. Він зазначив, що це був найгучніший натовп, який він коли-небудь чув на футбольному стадіоні, і що шум всередині Бернабеу, який тепер стримується розсувним дахом, змусив його ноги тремтіти.

Це був найважливіший момент його кар'єри в Мадриді наразі. Можна сказати, він став кульмінацією його найяскравішої гри за новий клуб — безсумнівно, тієї, яка найбільше відображає справжню сутність Беллінгема як гравця. У той час як інші виступи продемонстрували більше майстерності та витонченості, саме цей по-справжньому відобразив його дух як футболіста. Його нестримність. Його волю.

Нові шанувальники Беллінгема вже знайомі з його граційною елегантністю на полі. Вони також бачили його вміння розрізати оборону за допомогою непередбачуваних передач. Однак у суботу вони спостерігали, як він витримував шквал ударів, поштовхів та різних інших фізичних нападів. Це виглядало як навмисна тактика, спрямована на те, щоб залякати його. Але їм це не вдалося.

Він продовжував шукати м'яч, — навіть вимагати його, — тому що Реал дуже покладався на нього. Враховуючи травму Вінісіуса Жуніора та вже відсутність Каріма Бензема, схема 4-3-1-2 Карло Анчелотті вимагає, щоб Беллінгем дрейфував на позиції "десятки", продовжував отримувати м'яч, постійно брав участь у грі та, особливо проти такої команди як Хетафе, продовжував проносити м'яч через темні алеї до неминучого покарання.

Протягом перших 15 хвилин його двічі повалили на землю, створивши прецедент для решти гри. Більшість його контактів з м'ячем супроводжувалися болісними ударами. Попри це, він мужньо продовжував отримувати м'яч і ефективно його використовувати. Врешті-решт, натовп, мабуть, полюбив його за це так само, як і за його переможний гол.

Ймовірно, ніхто не очікував цього. Зрештою, Бернабеу та Вестфаленштадіон є храмами, побудованими для різних футбольних богів. Вони сприймають гру та її гравців по-різному. Однак реакція на Беллінгема в Мадриді така ж, як і в Дортмунді. П'ять голів у чотирьох матчах, безумовно, сприяють зростанню прихильності, але саме його щирий підхід до футболу справді резонує з людьми, роблячи його присутність відчутною, де б він не був.

Якоюсь мірою захоплююче спостерігати, як товариші по команді тягнуться до Беллінгема. Звісно, переможні голи допомагають налагоджувати нові дружні стосунки, але бачити, як ці гравці — враховуючи все, що вони бачили та вигравали — імітують його святкування голу та тримають його в обіймах, є справжнім свідченням того, що його приймають у команді. Після гри Анчелотті говорив про те, як добре Беллінгем почуває себе в новому клубі та як він вже проводить вихідні з деякими зі своїх молодших партнерів по команді.

Те, що Беллінгем відчуває себе як вдома, особливо цікаво, оскільки в Німеччині водночас формується зовсім інша історія. Уболівальники Дортмунда обожнювали його. Вони по-справжньому закохалися в Джуда. А от чи поділяли ці почуття його колишні партнери по команді — далеко не факт. Нещодавно Емре Джан розповів, що деяким гравцям Дортмунда не подобалася поведінка Беллінгема в роздягальні. Джан стверджує, що у нього були приватні розмови з Джудом, де вони обговорювали негативну мову тіла Беллінгема щодо партнерів по команді та те, що він називав "закидонами" Беллінгема.

Це дивна історія, яку підігрівали маленькі замітки та витоки інформації в СМІ. Але це правда: Беллінгем був і залишається вимогливим партнером по команді. Він приєднався до Дортмунда, коли йому було всього 17, і іноді його почуття власної гідності проявлялося негарними способами. У поразці в Лізі Європи від Глазго Рейнджерс у 2022 році він знаменито дав різку оцінку навичкам передач Ніко Шульца. Запис цього інциденту фігурував у багатьох звітах про те, чому деякі гравці Дортмунда відчувають полегшення після відходу Беллінгема.

На жаль для Дортмунда, ці факти відкрились не в найкращий момент. Вони жахливо розпочали свій сезон в Бундеслізі, і відхід Беллінгема, схоже, створив порожнечу не лише в технічному плані. Менше ніж за добу до того, як мадридці зробили камбек проти Хетафе, дортмундці втратили двоголеву перевагу над новачком Бундесліги Гайденгаймом. По закінченню гри вболівальники на Вестфаленштадіоні голосно висловили своє незадоволення, і після лише трьох матчів на команду повалилася лавина критики.

Між цими двома результатами немає прямої лінії; спад Дортмунда на початку сезону не означає, що Джан був неправий, коли говорив те, що говорив. Це також не доводить, що Беллінгем мав рацію, коли іноді проявляв грубість. Однак це характеризує різні світи, в яких живуть ці команди, та як его та особистість викликають контрастні реакції в різних середовищах.

😂 Jude Bellingham with a medical. pic.twitter.com/sziyPeEwic — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 2, 2023

Віра Беллінгема в себе та його напориста поведінка могли порушити певну соціальну динаміку в Дортмунді, але в Мадриді ці якості, швидше за все, є необхідними. Адже, хоча це новий і переосмислений Бернабеу, тут все ще присутні духи минулого. Беллінгем носить футболку з номером 5, яка належала Зінедіну Зідану. Він грає поруч з Тоні Кроосом та Лукою Модричем, займаючи позицію, де колись грали, серед багатьох інших, Луїш Фігу, Кларенс Зеєдорф та Ференц Пушкаш. Це не найпростіша роль. Саме тому успіх в таких клубах, як Реал Мадрид — або Манчестер Юнайтед, Баварія, Барселона або Ювентус — ніколи не базувався виключно на таланті.

Але Беллінгем, здається, готовий до цього виклику, і в суботу було багато прикладів, чому. Можливо, найпоказовіший із них стався за кілька хвилин після його переможного голу, коли мадридці намагались згаяти час. Беллінгем виграв аут глибоко на половині поля Хетафе, прямо біля кутового прапорця, і фанати господарів, зрозумівши, що гра нарешті виграна, відгукнулися могутнім ревом. На мить він завмер у підніжжі трибун з руками на боках, дивлячись на весь цей галас зверху. Потім, коли він повертався назад до лінії воріт, розчарований Гастон Альварес штовхнув його у спину, в останній спробі спровокувати його. Остання спроба вивести його з рівноваги.

Беллінгем просто пішов геть; він навіть не обернувся, щоб подивитися, хто це був. Битва була виграна. Гра теж, і телекамери зафіксували його сміх разом зі святкуючими вболівальниками, коли на задньому плані пролунав фінальний свисток.

Вони люблять його в Мадриді. Як і в Дортмунді. Як, здається, скрізь.

І справді, як тут встояти?

По матеріалам The Athletic