Матч між мадридським Реалом та Хетафе не був витвором мистецтва. Він не став видовищем, гідним стадіону Сантьяго Бернабеу. Замість цього глядачі стали свідками напруженого 100-хвилинного поєдинку, який пройшов в атмосфері, що нагадує порохову бочку, під дахом нового стадіону Флорентіно Переса вартістю в один мільярд євро.

Та в останні миті гри, з тріумфально розпростертими руками та під гуркіт свого імені, що доносився зверху, стояв Джуд Беллінгем.

Це було неминуче.

Пізніше Беллінгем описав святкування свого переможного голу (2:1) як майже трансцендентний досвід. Він зазначив, що це був найгучніший натовп, який він коли-небудь чув на футбольному стадіоні, і що шум всередині Бернабеу, який тепер стримується розсувним дахом, змусив його ноги тремтіти.

🗣️ @BellinghamJude: "Playing at the Bernabéu is a dream come true."#RealMadridGetafe pic.twitter.com/zTKG9Ld91g