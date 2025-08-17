Франція

Третій комплект форми ПСЖ на сезон 2025/26, getty images

Французький Парі Сен-Жермен офіційно презентував третій ігровий комплект форми на сезон 2025/26. Нове екіпірування від технічного спонсора Nike виконане у яскраво-червоному кольорі із синіми графічними лініями та доповнене класичним коміром.

A captivating event at the heart of a location kept secret, a few privileged supporters were able to experience an unforgettable evening, celebrating our new THIRD jersey and the iconic T90 era, the most legendary in football



➡️ https://t.co/hiPu2deqj1



pic.twitter.com/eocytA4qjw — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 17, 2025

Однією з найцікавіших деталей стала оновлена композиція емблеми — тепер логотип клубу розташований по центру у верхній частині футболки, що додає образу характеру та динаміки. У клубі зазначають, що дизайн відсилає до культової серії Nike Total 90, яка визначала футбольну моду на початку 2000-х років. Форма уособлює «спадок минулого та амбіції сьогодення», поєднуючи ностальгію з інноваційністю.

Футболку вже можна придбати у фан-шопі клубу за ціною 165 доларів США.

Дебют нового комплекту відбудеться вже сьогодні, 17 серпня, у матчі чемпіонату Франції проти Нанта. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.