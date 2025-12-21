Франція

Француз повернувся у великий футбол.

Головний тренер Монако Себастьян Поконьйолі висловився про півзахисника команди Поля Погба. Його слова наводить Goal.

«Те, що він повернувся після того, що сталося і знову грає, вже вражає. Але зараз я не можу зазирнути в майбутнє. Він працює і ми підтримуємо його.

Я розумію нервозність навколо Поля, але не можу турбуватися з цього приводу. Я керую командою, і Поль – частина того, що я хочу створити, як тільки він буде готовий допомогти нам», – сказав Поконьолі.

Після повернення у великий футбол Поль Погба відіграв за Монако 3 матчі (30 хвилин).