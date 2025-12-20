Франція

Іспанця люблять у столиці Франції.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке про роботу в паризькому клубі. Цитує іспанського фахівця RMC.

«Я не думаю про те, що вже зроблено, зосереджений на теперішньому – на сьогоднішньому тренуванні та матчі у суботу.

Всі в Парижі дякують мені, але це моя робота. Для нас честь представляти такий клуб, і треба продовжувати так само.

Рік був незабутнім, але важливо бути зосередженим на теперішньому – добре грати, надійно захищатись та зберігати правильну ментальність. Це ідентичність нашого клубу і наші вболівальники цінують це. Результат — наслідок того, що ми показуємо на полі», — заявив Енріке.

ПСЖ протягом року здобув шість трофеїв: Ліга 1, Кубок Франції, Суперкубок Франції, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок.