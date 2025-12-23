Франція

Французький клуб орендував нападника Реала до кінця сезону

Один із найперспективніших молодих талантів світового футболу, бразилець Ендрік, офіційно став гравцем Ліона.

Про підписання контракту з 19-річним нападником прес-служба ткачів повідомила після успішного завершення переговорів із мадридським Реалом.

Угода розрахована на правах оренди до завершення поточного сезону. Мадридський клуб погодився відпустити гравця, щоб той отримав необхідну кількість ігрового часу, якої йому бракувало на Сантьяго Бернабеу через надвисоку конкуренцію в атаці.

Ліон заплатить Реалу фіксовану суму в розмірі 1 мільйона євро.Клуби домовилися про розподіл фінансового навантаження — французька сторона покриватиме 50% заробітної плати бразильця. У новій команді Ендрік виступатиме під престижним 9-м номером.

У нього сезоні за мадридський Реал, Ендрік зіграв 3 матча у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.