Франція

19-річний голкіпер встановив клубний рекорд, дебютувавши в матчі Кубка Франції.

Голкіпер ПСЖ Ренато Марін вписав своє ім’я в історію паризького клубу, ставши наймолодшим воротарем, який зіграв за команду в офіційному матчі у XXI столітті.

Італійсько-бразильський футболіст отримав свій шанс у поєдинку 1/32 фіналу Кубка Франції проти Фонтене. Дебют Маріна вийшов успішним — ПСЖ здобув упевнену перемогу з рахунком 4:0, а молодий голкіпер зберіг свої ворота "сухими".

На момент першого матчу за основну команду Ренато було 19 років і 5 місяців. Таким чином, він став наймолодшим воротарем ПСЖ з 1992 року. Востаннє подібного досягнення досягав Рішар Дютрюель, який дебютував за парижан у віці 19 років і 4 місяців.