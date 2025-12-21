Франція

Повернення зіркового француза у великий футбол виявилося складнішим, ніж очікувалося.

Головний тренер монегасків Себастіан Поконьйолі відкрито висловив занепокоєння фізичним станом гравця та знову виключив його зі складу на найближчі матчі.

За словами Поконьйолі, організм Погба, який перебував без ігрової практики понад рік, важко адаптується до інтенсивних навантажень Ліги 1. Незважаючи на технічний рівень француза, який залишається високим, його м’язова система постійно дає збої.

"Ми повинні бути дуже обережними. Мене справді турбує те, як він відновлюється після навантажень. Поль дуже хоче грати, але щоразу, коли ми підвищуємо інтенсивність, з'являються мікропошкодження. Ми вирішили знову надати йому відпочинок, щоб не втратити його на довгий термін", — цитує наставника Goal.

Наразі показники Погба в Монако виглядають досить скромно. Через мікротравми, він не може набрати ігровий ритм.У цьому сезоні француз зіграв лише 3 неповні матчі. Загалом трішки більше 30 хвилин.

Для Монако, яке веде боротьбу за зону Ліги чемпіонів, відсутність Погба як стабільної бойової одиниці є проблемою, адже клуб розраховував на його досвід у другій половині сезону. Наразі медичний штаб розробив для Поля індивідуальну програму реабілітації, яка триватиме до початку січня.