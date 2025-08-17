Франція

38-річний нападник став найстаршим бомбардиром Лілля в історії чемпіонату Франції.

У матчі першого туру Ліги 1 Лілль на виїзді розписав бойову нічию з Брестом — 3:3. Одним із головних героїв зустрічі став Олів'є Жиру, який відзначився своїм першим голом після повернення до Франції.

Французький нападник, якому 38 років і 321 день, став найстаршим автором голу в історії Лілля в Лізі 1. Попереднє досягнення належало захиснику Жозе Фонте — 38 років і 319 днів у матчі проти Ренна в листопаді 2022 року.

Для Жиру цей м’яч став першим у чемпіонаті Франції з травня 2012 року, коли він ще захищав кольори Монпельє та забив у ворота Евіана. Від того моменту минуло 4856 днів. У грі проти Бреста нападнику знадобилося лише 11 хвилин на те, щоб знову залишити свій слід у Лізі 1.

Таким чином, Жиру увійшов до трійки гравців із найдовшими перервами між двома голами в чемпіонаті Франції:

📌 14 років і 46 днів — Патріс Евра (2003–2017)

📌 14 років і 31 день — Френсіс Коклен (2011–2025)

📌 13 років і 107 днів — Олів'є Жиру (2012–2025)