Франція

Капітан ПСЖ високо оцінив прогрес Іллі Забарного та Люки Шевальє, підкресливши їхні якості та здатність витримувати тиск гри за паризький клуб.

Центральний захисник та капітан ПСЖ Маркіньйос прокоментував адаптацію літніх новачків команди — голкіпера Люки Шевальє та центрального захисника Іллі Забарного. Обоє футболістів приєдналися до паризького клубу перед початком сезону та вже встигли отримати значний ігровий час.

За словами бразильця, новачкам було непросто влитися у склад команди, яка звикла боротися за трофеї, однак вони демонструють правильний прогрес.

"Приєднатися до команди, яка вже досягла стількох успіхів, — непросте завдання. Але вони адаптувалися дуже добре. Ми як колектив прагнемо створити для них найкращі умови, щоб вони могли показати свої здібності.

Поступово вони зрозуміють, що означає представляти Париж і носити футболку ПСЖ, а також яку відповідальність це несе. Їхнє підписання — це відображення їхніх видатних умінь і якостей, яким ми повністю довіряємо.

Навіть я, після багатьох років тут, стикався з труднощами в певних матчах чи моментах. Це нормально, коли футболісти проходять через складні періоди, але вони мають здатність повертатися на свій рівень", — цитує слова Маркіньйоса RMC Sport.

Ілля Забарний перейшов до ПСЖ з Борнмута за 63 млн євро та вже провів 16 матчів у сезоні, забивши один гол. Люка Шевальє приєднався з Лілля за 40 млн євро, пропустив 22 м’ячі у 20 поєдинках та оформив 8 "сухих" матчів.