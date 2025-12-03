Франція

У послугах сенегальця зацікавлений Ньюкасл.

Півзахисник Монако Ламін Камара може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах молодого 21-річного сегенальця зацікавлений Ньюкасл, який розглядає трансфер футболіста у зимове трансферне вікно.

Також наголошується, що керівництво "сорок" поки що не контактувало з монегасками щодо можливого трансферу.

Крім цього, у шорт-листі англійців знаходяться Кеса Сміт з АЗ, Хаві Герра з Валенсії, а також Білаль Ель-Ханнус з Лестера.

Після 14 турів Ньюкасл набрав 19 очок і посідає 13 місце в АПЛ. У Монако 23 бали після 14 зустрічей та шоста позиція у Лізі 1.