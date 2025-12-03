Франція

Обидва футболісти можуть залишити клуб у зимове трансферне вікно.

Нападники Ніцци Жеремі Бога та Терем Моффі хочуть залишити склад французького клубу, після того, як вони зазнали агресивних дій з боку вболівальників. Про це повідомляє RMC Sport.

Нагадаємо, сканадальний інцидент стався після поразки від Лор'яна (1:3) на клубній базі Ніцци. Близько 400 вболівальників спершу скандували заклики до відставки головного тренера Франка Еза, після чого їхня агресія була спрямована на гравців.

Десятки фанатів фізично та словесно атакували Бога та Моффі, неодноразово вигукуючи расистські образи.

За інформацією джерела, після цього інциденту Жеремі та Терем не хочуть виступати за Ніццу, турбуючись про свої життя.

Бога виступає за "гімнастів" з літа 2022 року, тоді як Моффі приєднався до лубу влітку 2023 року. У нинішньому сезоні Бога провів 20 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти. На рахунку Моффі 15 зустрічей та три голи.

Після 13 турів Ніцца набрала 17 очок і посідає десяте місце у турнірній таблиці Ліги 1.