Вінгер ПСЖ отримав нагороду найкращому молодому гравцеві року після тріумфального сезону.
Дуе, ПСЖ
01 грудня 2025, 23:26
20-річний французький талант ПСЖ Дезіре Дуе офіційно здобув престижну нагороду Golden Boy–2025, яку щороку вручають найкращому молодому футболісту Європи. Церемонія відбулася в Турині, де вінгеру й передали трофей.
Італійська Tuttosport, що є організатором нагороди, ще на початку листопада повідомляла про тріумф Дуе.
Минулого сезону футболіст став ключовою частиною успішного ПСЖ, який здобув требл — чемпіонат Франції, Кубок Франції та Лігу чемпіонів. У сезоні-2024/25 Дуе провів 61 матч у всіх турнірах, записавши до свого активу 16 голів та 16 асистів.
Нагадаємо, Золотий м'яч-2025 виграв Усман Дембеле.