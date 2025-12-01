Франція

Вінгер ПСЖ отримав нагороду найкращому молодому гравцеві року після тріумфального сезону.

20-річний французький талант ПСЖ Дезіре Дуе офіційно здобув престижну нагороду Golden Boy–2025, яку щороку вручають найкращому молодому футболісту Європи. Церемонія відбулася в Турині, де вінгеру й передали трофей.

Італійська Tuttosport, що є організатором нагороди, ще на початку листопада повідомляла про тріумф Дуе.

Минулого сезону футболіст став ключовою частиною успішного ПСЖ, який здобув требл — чемпіонат Франції, Кубок Франції та Лігу чемпіонів. У сезоні-2024/25 Дуе провів 61 матч у всіх турнірах, записавши до свого активу 16 голів та 16 асистів.

Нагадаємо, Золотий м'яч-2025 виграв Усман Дембеле.