Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе звернувся до гравця ПСЖ Дезіре Дуе.

Нападник ПСЖ Дезіре Дуе був визнаний найкращим молодим футболістом року, отримавши престижну нагороду Golden Boy. Із цією подією його привітав капітан національної команди Франції Кіліан Мбаппе, звернувшись до партнера через соціальні мережі.

"Вітаю, зірко! Цілком заслужено! Насолоджуйся моментом, добре відновлюйся і повертайся до нас скоріше", — написав Мбаппе.

Наразі 20-річний форвард Дезіре Дуе перебуває у лазареті ПСЖ. Востаннє він виходив на футбольне поле 29 жовтня, і очікується, що його повернення відбудеться у середині грудня.

ПСЖ наразі посідає друге місце в турнірній таблиці Ліги 1, відстаючи від Ланса на одне очко.